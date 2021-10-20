Bayrampaşa Belediye 2022 yılı bütçesi kabul edildi

2022 Yılı Mali Bütçesini görüşmek üzere toplanan Bayrampaşa Belediye Meclisi, 338 milyon TL olarak belirlenen bütçeyi oy birliği ile onayladı. Mecliste konuşan Başkan Atila Aydıner, “Bayrampaşa’mız için değerli meclis üyelerimiz ile birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Bu vesileyle meclisimizde oy birliği ile kabul edilen 2022 yılı bütçemizin Bayrampaşalı hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 2022 Yılı Mali Bütçesini görüşmek ve karara bağlamak üzere Belediye Kültür Salonu’nda Meclis 1. Başkan Vekili Ali Hacınoğmanoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti Grupları, MHP’li Meclis Üyesi Tarık Buğra Özgecan, Bağımsız Meclis Üyesi Murat Aytekin, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile basın mensupları katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından 338 milyon TL olarak belirlenen 2022 Yılı Mali Bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

“BAYRAMPAŞA BUGÜN MARKA BİR KENTTİR”

Dünden bugüne proje üstüne proje geliştirerek Bayrampaşa’yı her alanda marka kente dönüştürdüklerini belirten Başkan Atila Aydıner, “Bayrampaşa’mızın marka değerini daha da yükseltebilmek için değerli meclis üyesi arkadaşlarımız ile birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yararına olacak yepyeni projeleri planlamanın ve bunları hayata geçirmenin gayreti içindeyiz. Bizim tek bir gayemiz var, o da gönüllerde var olabilmek ve gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Projelerimizin hayata geçirilmesine katkı sunan başkan yardımcılarımıza, tüm meclis üyelerimize, müdürlerimize, personelimize, muhtarlarımıza, müteşebbislere ve sivil toplum örgütleri ile basın mensuplarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle meclisimizde oy birliği ile kabul edilen 2022 yılı bütçemizin Bayrampaşa’mız, İstanbul’umuz ve halkımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.