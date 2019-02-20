Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis Üyesi aday listesi

Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyeleri Ak Parti aday Listesi belirlendi. İşte 2019 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde Ak Parti'nin Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi aday listesi.
KONTENJAN
Abdulnaser Şimşek
Recep Kurtulmuş
Tolga Güneş
ASİL ÜYELER
Can Gökhan Balekoğlu
Ahmet Tüfekçi
İlknur Kovaç Bayraktar
Ozan Karadeniz
Fatih Eren
Sedat Konuk
Ali Hacı Numanoğlu
Gülşen Kadeş
Tarık Buğra Özgecen
Mehmet çakır
Münir Dinler
Ali Osman çalışkan
Ceyhun Çalışkan
Hasan Karakurt
Nilüfer Güleryüz
Kenan Bıçak
Bekir Güneş
Mustafa Beşkardeşler
Mustafa Sönmez
Osman Kandemir
Fatih Lütfi Bayraktar
Tarık Ersin
İsa Sönmez
Servet Orak
Zübeyir Çetin
Lütfiye Kaya
Senat Demirok
Selahattin Yeşiltepe
Kadir Muslu
Mustafa Evci
Muharrem Dindar
Eren Eyüpoğulları
Mustafa Nuri Orman
Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyeleri Ak Parti aday Listesi belirlendi. İşte 2019 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde Ak Parti'nin Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi aday listesi.