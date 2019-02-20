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Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis Üyesi aday listesi

Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyeleri Ak Parti aday Listesi belirlendi. İşte 2019 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde Ak Parti'nin Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi aday listesi.

Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis Üyesi aday listesi

 Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyeleri Ak Parti aday Listesi belirlendi.  İşte 2019 31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde Ak Parti'nin Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi aday listesi. 



KONTENJAN

Abdulnaser Şimşek

Recep Kurtulmuş

Tolga Güneş



ASİL ÜYELER

Can Gökhan Balekoğlu

Ahmet Tüfekçi

İlknur Kovaç Bayraktar

Ozan Karadeniz

Fatih Eren

Sedat Konuk

Ali Hacı Numanoğlu

Gülşen Kadeş

Tarık Buğra Özgecen

Mehmet çakır

Münir Dinler

Ali Osman çalışkan

Ceyhun Çalışkan

Hasan Karakurt

Nilüfer Güleryüz

Kenan Bıçak

Bekir Güneş

Mustafa Beşkardeşler

Mustafa Sönmez

Osman Kandemir

Fatih Lütfi Bayraktar

Tarık Ersin

İsa Sönmez

Servet Orak

Zübeyir Çetin

Lütfiye Kaya

Senat Demirok

Selahattin Yeşiltepe

Kadir Muslu

Mustafa Evci

Muharrem Dindar

Eren Eyüpoğulları

Mustafa Nuri Orman

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Aday Listesi
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