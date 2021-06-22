AKP İl Başkanı Kabaktepe'den Başkan Aydıner'e ziyaret

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bayrampaşa’ya gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, önce belediye binasında Başkan Atila Aydıner ile bir araya geldi, ardından da AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Başkan Aydıner’in 10 yıl boyunca hayata geçirdiği mega projelerinden övgüyle söz eden Kabaktepe, “Belediye Başkanımız Sayın Atila Aydıner’in Bayrampaşa’nın değerine değer kattığını görüyor ve biliyoruz” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bayrampaşa’ya geldi. Önce Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile bir araya gelen ve belediyenin projeleri hakkında brifing alan Kabaktepe, ardından da AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Temaslarının ardından Bayrampaşa’dan ayrılan Osman Nuri Kabaktepe, Başkan Aydıner’in 10 yıl boyunca hayata geçirdiği mega projelerinden övgüyle söz etti ve “Belediye Başkanımız Sayın Atila Aydıner’in Bayrampaşa’nın değerine değer kattığını görüyor ve biliyoruz” dedi.

Kabaktepe’nin Başkan Aydıner’i ziyareti sırasında belediye başkan yardımcıları İsmail Gemici, Gökhan Balekoğlu, Ahmet Tüfekçi, Yalçın Sırakaya ve Naser Şimşek de hazır bulundu.