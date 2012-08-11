(Görüntülü) MHP'liler aynı sandıkta oy kullandı
2
(Görüntülü) MHP'liler aynı sandıkta oy kullandı
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı (3)
8
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı (3)
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı (2)
8
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı (2)
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı (1)
7
(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı (1)
(Görüntülü) Seyyar sandık uygulamasıyla evinde oy kullandı
7
(Görüntülü) Seyyar sandık uygulamasıyla evinde oy kullandı

AYDINSES TV

11 Ağustos 2012, 12:32 256331 Görüntülenme

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