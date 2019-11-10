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Atatürk, Anıtkabir'de anıldı
Gündem
10.11.2019, 10:31
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenle Anıtkabir'de anıldı.
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#trafikte tehlike oluşturan asker uğurlama
#jolie
#MGK
#askeri-teknik işbirliğini kuruyor
#Çobanyatak Köyü
#KKTC
#rusya büyükelçisi karlov
#esek
#cumhuriyet savcısı
#Temmuz
#istanbul
#Sancaktepe
#kemal kılıçdaroglu parti meclisinde kouştu
#Kira geliri olanlar dikkat!
#sultanahmet
#Sol Parti Federal Milletvekili Nicole Gohlke
#MHP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu
#ttnet
#Atatürk Olimpiyat Stadı
#Şanlıurfa cezaevi