Yadigar Çeşme Restore Edildi

Hindistan Hilal-i Ahmer Heyeti tarafından yaptırılan çeşme; Türk Kızılayı ve Arnavutköy Belediyesi iş birliği ile restore edildi.

Balkan Savaşları sırasında Hindistan’dan Osmanlı askerlerine yardım maksadıyla gelen Hilal-i Ahmer (Kızılay) Heyetleri, ülkeden ayrılmadan önce Arnavutköy Ömerli’de yadigâr kalması için çeşmeler inşa ettirdi.



Arnavutköy Belediyesi Projelendirdi, Türk Kızılayı Restore Etti

Uzun yıllar vatandaşlar tarafından kullanılan ve çeşitli zamlarda restore edilmesine rağmen deforme olan çeşmeler, Arnavutköy Belediyesi tarafından projelendirilerek, Türk Kızılayı tarafından restore edildi. Vatandaşlar tarafından orta çeşme olarak bilinen 725 parselde yer alan çeşme, Türk Kızılayı tarafından restore edilerek, tekrar hizmete sunuldu.

Çeşmenin Tarihçesi

Hindistan’dan gelen Hilal-i Ahmer Heyeti bir süre sonra Arnavutköy civarında Ömerli’de açtığı 100 yataklı bir hastanede faaliyete başladı. Hindistan Kızılayı tarafından Delhi merkezinde kurulan, Dr. Ahmet Muhtar Ensari Bey’in başkanlığındaki 25 kişilik ikinci heyet; 1913 yılının ilk günlerinde İstanbul’a geldi. Hindistan'dan gelen ikinci heyet bir süre Kadırga Hastanesi’nde hizmet ettikten sonra savaş hattına daha yakın Ömerli’deki seyyar hastanede faaliyetlerine devam ettiler. Balkan Savaşının sona ermesinden sonra heyetin bir kısmı Hindistan’a dönerken bir kısmı da Çanakkale Savaşı başladığı için Çanakkale’ye gittiler. Hindistan Heyeti Ömerli’den ayrılmadan önce ellerinde kalan son para ile harap durumda olan Ömerli Camii’ni tamir ettirdiler ve biri köy meydanında biri de sahra hastanesi civarında 2 adet çeşme yaptırdılar. Her bir esere birer kitabe koydurarak kardeşlik hatırasının bugünlere ulaşmasını sağladılar. Çeşme üzerinde yer alan kitabeye ise şu yazıyı, yazdılar:



“Hindistan Birinci Hilal-i Ahmer Heyeti Osmanlı Kardeşlerine daima selamlar ithaf eyler.

Ve Balkan Mezaliminin unutulmaması için bütün ihvanını ittihada davet ederken arz-ı veda eyler.



Sene-i 1331 hicriye - Sene-i miladiyye 1913”