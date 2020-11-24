Şehit Öğretmenler anısına fidan dikildi

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi, terör saldırılarında şehit olan 153 öğretmenin anısını ilçede yaşatmak adına 153 adet fidan dikti.

“Her Şehit, Bir Fidan” etkinliğine Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Başkan Usta, öğrencilerle birlikte, 153 şehit öğretmenin anısını yaşatmak için fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidanlara şehit öğretmenlerin ismi fidanlara verildi. Fidan dikiminin ardından şehit öğretmenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Gaziosmanpaşa'daki okullarda görev yapan öğretmenler de şehitler için fidan dikerken, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN ANISINI YAŞATMAK İSTEDİK"

Öğrencilerle birlikte fidan diken Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Tabi şehitler bizim için anlam ifade eden geçmişlerimiz. Onlarda hem bu vatanın kokusu hem de öğretmen olma sorumluluğu var. Bugün Öğretmenler Günü münasebetiyle Güneydoğu ve Doğu'da şehit olmuş 153 öğretmenimiz anısına fidan dikmeye, onların isimlerini yaşatmaya yönelik bir çalışma yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle iş birliği içerisinde bu bölgede, bu park içerisinde öğretmenlerimizin anısını yaşatmak istedik" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA HAYATINDA İLK KEZ BİR AĞAÇ ALIŞKANLIĞINI ÖĞRETMEK İSTEDİK"

Daha önce Gaziosmanpaşalı Şehit Mustafa Gümüş öğretmenin adını bir parka verdiklerini söyleyen Usta, "Terör olaylarında şehit olmuştu. Onun adını yaşatmış olmanın gurur ve hassasiyetiyle istedik ki bu öğretmenlerimizin hatıraları böyle fidanlarda gelecek nesil taşınmış, anlatılmış ve aktarılmış olsun. Bugün de burada öğretmenlerimizin anısını yaşatmak, bu vatan uğruna hiç tereddüt etmeden canlarını feda eden öğretmenlerimizi burada yaşatmak istedik. Çocuklarımıza hayatında ilk kez bir ağaç alışkanlığını öğretmek istedik. Onların öğretmenlerinin burada hatıralarının yaşatılmasına öncülük yapmasını istedik" diye konuştu.

"BU FİDANI DA ŞENAY AYBÜKE YALÇIN ÖĞRETMENİMİZ İÇİN DİKTİK"

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için fidan diken Usta, "Bizim hepimizin kamuoyundan çok yakın takip ettiği Şenay Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen, Dilay öğretmen gibi çok değerli şehitlerimizin de isimlerini bu ağaçlarda yaşatmak istedik. Çocuklarımız da 'Bu ağaçlar neden bu isimleri taşıyor?', 'Bu öğretmenlerimiz neden şehit olmuştur?', 'Nerede şehit olmuştur', bu hatıralarını öğrensinler. Gelecek nesillere aktarsınlar diye de bu fidanları onlarla büyütmek istiyoruz. Bu fidanı da Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz için diktik. 2017 yılında Batman'da şehit olmuştu" şeklinde konuştu.

"ÖĞRETMENLERİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Havuzbaşı Atilla Baykal Ortaokulu öğrencilerinden İsra Nur Can, "Bu öğretmenler günü benim için gerçekten çok önemli. Ayrıca şehit öğretmenlerimiz için de yapılan bu proje beni çok mutlu etti. Şahsen ağaç dikmeyi, toprakla oynamayı çok seven bir insanım. Öğretmenlerimiz için de bu projenin yapılması çok hoşuma gitti benim için. Öğretmenlerimi çok seviyorum" diyerek duygularını ifade etti.