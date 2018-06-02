Denizden Sanata

Mahinur Akkuş 1958 İstanbul Burgazada doğumlu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun. Devlet okullarında ve özel okullarda 25 yıl resim ve sanat tarihi öğretmeni olarak çalışmış. 17 yıl kendi atölyesinde özel resim dersleri vermiş. Yağlıboya ve suluboya dışında seramik, keçe, kolaj, cryz çalışmaları yapmış. Akkuş, halen çalışmalarını geri dönüştürülebilir farklı malzemeler ile sürdürmekte.

Mahinur Akkuş, deniz camı ile ürettiği eserlerini Burgazada’da sergiledi. “Dalgalarla Gelen” isimli sergiye Ada halkı büyük ilgi gösterdi



Kaynak : Adalar Gerçek