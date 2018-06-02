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Denizden Sanata

"Deniz atıklarından en değerlisi olan camdan nesli tükenen deniz canlılarının resimlerini yapmak beni mutlu ediyor.

Denizden Sanata

 Mahinur Akkuş 1958 İstanbul Burgazada doğumlu. Marmara Üniversitesi  Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden  mezun. Devlet okullarında ve özel okullarda 25 yıl resim ve sanat tarihi öğretmeni olarak çalışmış. 17 yıl kendi atölyesinde  özel resim dersleri vermiş. Yağlıboya ve suluboya dışında seramik, keçe, kolaj, cryz çalışmaları yapmış. Akkuş, halen çalışmalarını geri dönüştürülebilir farklı malzemeler ile sürdürmekte.

Mahinur Akkuş,   deniz camı ile ürettiği  eserlerini  Burgazada’da sergiledi.   “Dalgalarla Gelen” isimli sergiye  Ada halkı büyük ilgi gösterdi

 Kaynak : Adalar Gerçek 

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Mahinur AkkuşBurgaz Adası
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