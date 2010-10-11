Arnavutköy'ün değeri artıyor

Bir bankanın desteğiyle Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki konut satış fiyatları ve kira değerlerinin analizini içeren REIDIN.com Emlakendeks'in Ağustos 2010 raporu yayımlandı. Rapora göre ilçe bazında Arnavutköy % 2.08 artış oranı ile en fazla değer kazanan ilçe oldu.

Altı büyük şehiri kapsayan rapor, Ağustos 2010'da satılık konut fiyatları açısından bir önceki aya göre en çok değer artışı yaşanan ilçenin İstanbul Arnavutköy (yüzde 2.08). en çok değer kaybı yaşanan ilçenin ise İstanbul Gaziosmanpaşa (yüzde 2.02) olduğunu ortaya koydu.

Raporda yer alan diğer verilere göre. Antalya, bir önceki ayla karşılaştırıldığında satılık konut fiyatlarındaki metrekare başına yüzde 0.98'lik değer artışıyla, Ağustos ayında konut fiyatlarının en fazla bayan escort yükseldiği il oldu. Antalya'da metrekare satış fiyatı 819 liradan 827 liraya yükseldi. Bir önceki aya göre konut satış fiyatlarında yüzde 0.50 oranında düşüş yaşanan Adana ise konut fiyatlarının en çok değer kaybettiği il oldu. Adana'da metrekare satış fiyatı 597 liradan 594 liraya indi. Ankara, İstanbul.

İzmir ve Kocaeli'de konut satış fiyatları sırasıyla yüzde 0.36. yüzde 0.08. yüzde 0.09 ve yüzde 0,12 oranında artarken. Adana'da yüzde 0.50 oranında azaldı. Bursa'da ise konut satış fiyatlarında bir önceki aya göre değişiklik olmadı.