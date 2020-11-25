Arnavutköy'e Bilişim Akademisi

Arnavutköy Belediyesi, Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye Hedefleri doğrultusunda; bilişim alanında yetenekli genç ve yetişkinlere yönelik Arnavutköy Bilişim Akademisi’ni hayata geçirdi.

Günümüz sistemlerini anlayabilen, teknolojik gelişmelerin tasarlayıcısı olan ve geleceğin mucitlerini yetiştirmek isteyen Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy Bilişim Akademisi’ni hizmete aldı.

Vadipark içerisinde gerçekleştirilen Arnavutköy Bilişim Akademisi açılış törenine; Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cabir Bülent Şerifler siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

“Teknoloji Tutkunlarının Merkezi”

Açılış töreninde konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı: “Bilişim Merkezi olarak adlandırdığımız merkezimizde, 3 farklı alanda eğitim faaliyetimiz olacak. Bilişim Akademimizde, ortaokul ve lise öğrencilerimiz eğitim alacak. E-spor ünitemiz olacak. Temel eğitimi yetişkinlere yönelik atölyelerimiz olacak. Bu atölyelerimizde meslek edinmeyi amaçlayan, teknolojinin gerektirdiği donanımlara sahip, aynı zamanda da istihdam imkânı sağlayacak eğitim bölümümüz yer alacak. Dolayısıyla burası ortaokuldan başlayıp, teknoloji tutkunu olan geçlerimizin eğitim alabileceği ve bu eğitimleri pratik hayatta da uygulayabilecekleri bir merkez” diye konuştu.

Laboratuvar ortamında Eğitim

Arnavutköy Bilişim Akademisi’nde öğrencilere, elektrik, elektronik, haberleşme, makine, mekatronik ve bilgisayar başta olmak üzere bilişim alanında edinecekleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürebilecekleri laboratuvar ortamları sağlanarak, eğitimler verilecek.

Yeni Beceriler Kazandırılacak

Arnavutköy Bilişim Akademisi’nde; proje yarışmaları düzenlenerek, mevcut olan projelere katılım sağlanacak. Böylece geleceğin mühendislerine teknik ve pratik bir bakış açısı kazandırılacak. Ayrıca bilişim akademisine gelen öğrencilere teknolojiyi doğru kullanma, kullanacağı teknolojiyi üretmesine rehber olma, her sınıf düzeyinde verilen kodlama robotik eğitimi ile öğrencilere takım çalışması, proje geliştirme, matematik, bilim, problem çözme, tasarım yapma gibi birçok alanda beceriyi kazandırmak için çalışmalar yapılacak.

Geleceğin Dili; Robotik Kodlama

Arnavutköy Bilişim Akademisi’nde ilk ders zili çaldığında öğrenciler robotik kodlama ve teknoloji& tasarım eğitimi alacaklar. Ayrıca MEB okulları ile koordineli çalışılarak, randevulu sistemle öğrenciler deney atölyelerini kullanabilecek. Toplamda 12 hafta sürecek robotik kodlama eğitiminde öğrenciler; blok tabanlı eğitimler ve proje geliştirme ürün tasarım eğitimi alacaklar. Teknoloji &Tasarım derslerinde ise hava araçları tasarımı ve modelleme, kara araçları tasarımı ve modelleme, deniz araçları tasarımı ve modelleme, akıllı ev modelleri, yenilenebilir enerji modelleri ve atık geri dönüşüm çözümleri eğitimlerine tabi olacaklar.