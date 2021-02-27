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2021'de İstanbul'da çöp dağları oluştu

İSTANBUL 27.02.2021, 17:04
2021'de İstanbul'da çöp dağları oluştu

İstanbul'un bazı ilçelerinde temizlik işçileri grev nedeniyle çalışmayınca ortalığk çöp yığınlarıyla doldu. Grevdeki işçiler, caddede temizlik yapmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçileine müdahale etti. Çöpler yine sokakta kaldı.

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