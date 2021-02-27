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2021'de İstanbul'da çöp dağları oluştu
İSTANBUL
27.02.2021, 17:04
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İstanbul'un bazı ilçelerinde temizlik işçileri grev nedeniyle çalışmayınca ortalığk çöp yığınlarıyla doldu. Grevdeki işçiler, caddede temizlik yapmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçileine müdahale etti. Çöpler yine sokakta kaldı.
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#istanbul
#Erdoğan
#parti
#seçim
#kaza
#futbol
#abd
#gaziosmanpaşa
#BDP
#Gene2info
#VeliahtPrensMuhammedBinSelman
#SuudiArabistanKonsolosluğu
#Kaçıkçı
#Kaftancıoglu
#CHPİlBaşkanı
#CananKaftancıoğlu
#TimeDergisi
#Covid19
#CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
#çözüm