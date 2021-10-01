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#CHP
#polis
#kulak
#parti
#adana
#seçim
#yangın
#sınav
#suriye
#türkiye
#trafik
#belediye
#Sultangazi
#Beyond The Billion
#Yıldız Ventures
#Deniz Bebek
#merkez bankası
#Muhtarlar Günü
#Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi
#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığ