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#TRABZONSPOR Başkanı Muharrem Usta
#konulu
#EmirganReşitpaşa
#OsmanDurmuş
#Nöroloji Uzmanı Dr. Sema Targıt Akbaşak
#askım hastası
#Dayanışma Günü
#su tasarrufu
#corona virüsü
#Pınar Karşıyaka Ventspilsi Ağırlıyor
#İstanbulda Polise silahlı SALDIRI !
#türkiye
#Ahmet Mahmut Ünlü
#Bayern Münih
#istanbul
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#yeni kimlik kartı
#akp
#beyin ve sinir sistemi
#erdoğan bektaş
#pantolon
#TRABZONSPOR Başkanı Muharrem Usta
#konulu
#EmirganReşitpaşa
#OsmanDurmuş
#Nöroloji Uzmanı Dr. Sema Targıt Akbaşak
#askım hastası
#Dayanışma Günü
#su tasarrufu
#corona virüsü
#Pınar Karşıyaka Ventspilsi Ağırlıyor
#İstanbulda Polise silahlı SALDIRI !
#türkiye
#Ahmet Mahmut Ünlü
#Bayern Münih
#istanbul